Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 265 santimetreyle Kartalkaya'da, en düşük 35 santimetreyle Elmadağ'da kayıtlara geçti.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı 265 santimetre olarak ölçülen Kartalkaya'yı 255 santimetreyle Uludağ, 250 santimetreyle Kartepe, 160 santimetreyle Ilgaz Doruk, 150 santimetreyle Erciyes, 132 santimetreyle Davraz, 122 santimetreyle Murat Dağı kayak merkezleri izledi.



Kar kalınlığı Ilgaz Yıldıztepe'de 110, Yıldızdağı'nda 98, Palandöken'de 82, Erzurum Konaklı'da 77, Sarıkamış'ta 68, Saklıkent ve Hazarbaba'da 65, Bitlis Nemrut'ta 59, Erzincan Ergan'da 58, Samsun Ladik'te 37, Elmadağ'da 35 santimetre olarak ölçüldü.



Kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:





Merkez 15.01.2017 En düşük En yüksek Davraz KY -10 -2 Elmadağ KY -8 -5 Erciyes S -9 -6 Ilgaz KY -10 -6 Kartalkaya KY -7 -3 Kartepe YY -1 3 Ladik ÇB -3 6 Nemrut Dağı AB -13 -6 Palandöken AB -11 -3 Sarıkamış AB -15 -4 Uludağ HKY -3 -0 Yıldızdağı S -12 -5 Yıldıztepe KY -10 -6





(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, YY: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)