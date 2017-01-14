Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan kayak merkezinin yolu açıldı.



Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde 2 metreyi bulan kar yağışı nedeni sonucu kayak merkezinin kapanan yolu açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, yakından takip etti. Karın oluşturduğu eşsiz doğa manzarası ise görenleri adeta büyüledi. Kayak sevenlerin hafta hizmetine açık olan tesiste Kaymakam Mehmet Özcan da incelemelerde bulundu.



Kış turizminin vazgeçilmezi haline geldi



Tokat İl Özel İdaresi tarafından sağlanan ödenek ile Başçiftlik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce 2015 yılında yaptırılan kayak merkezi çevre il ve ilçelerden vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nde, Canik Dağları üzerinde yer alan 1600 rakımlı bir bölgede konuşlandırılan kayak merkezi alp disiplini kayak, tur kayağı, snowboard, kızak kullanımı için uygun olduğu bildirildi.



Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinin bölgede kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Başçiftlik Kayak Merkezi kayak sporuna elverişli pisti,1 snowtrack'ı (kar ezme makinesi), 1 kar motoru, 350 metre uzunluğunda babylifti, restoran ve kafeterya imkanları ile hizmet vermektedir. İlçenin turizmine hayat veren kayak merkezinde her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediyesinin katkılarıyla kar şenlikleri düzenlenmektedir. 28 Ocak 2017 tarihinde 3. kez kar şenlikleri düzenleyeceğiz. Dünyadan ve Türkiye'den misafirleri kayak merkezimizde ağırlamaya hazırız" diye konuştu. - TOKAT