Kayak Merkezinde Güvenlik Tatbikatı

SİVAS İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde telesiyej üzerinden kurtarma tatbikatı yapıldı.



Tatbikat, İl Özel İdaresi bünyesindeki Buruciye A.Ş. personeli tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar senaryo gereği, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezindeki teknik arıza nedeniyle telesiyejlerde mahsur kaldı. Ardından Buruciye A.Ş. ekipleri 2 ayrı telesiyejde mahsur kalan 4 kişiyi halatlar vasıtası ile yaklaşık yarım saat içinde teker teker aşağı indirdi. Daha sonra senaryo gereği sakatlanan bir kayakçı kurtarma ekipleri tarafından kızak sedye ile aşağı indirildi. Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamada İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Türkiye'nin en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezinde bulunduklarını belirterek, "Bugün buraya acil durumlardaki kurtarma tatbikatını izlemek için geldik. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 15 dakika içinde telesiyeje uluşarak iki misafirimizi indirdiler ve sadece bir ekip yarım saat içinde 4 misafirimiz mahsur kaldığı telesiyejden kurtarma başarısını gösterdi. Onları yürekten kutluyorum" dedi. Kaya önümüzdeki yarı yıl tatili nedeniyle kayak merkezinde doluluk yaşanacağını, çevre illerden yoğun rağbet gördüklerini belirterek, sadece hizmet kalitesi değil oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı da ekiplerin hazır olduğunu sözlerine ekledi. - Sivas