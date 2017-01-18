Kayak Merkezinde Bakım Onarım Çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Merga Büte Kayak Merkezindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle perşembe günleri kapalı olacağı belirtildi.



Şehirden 12 kilometre mesafede bulunan ve haftanın 7 günü halka açık olan 2800 rakımlı Merga Büte Kayak Merkezinin bundan böyle mekanik tesisin bakım ve onarımı nedeniyle perşembe günleri kapalı olacağı belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, halkın akın ettiği kayak merkezinin bundan böyle mekanik tesisin bakım ve onarımı nedeniyle her hafta perşembe günleri kapalı olacağını duyurdu. - HAKKARİ