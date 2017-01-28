Kayak İçin 2 Saat Eğitim Yeterli

SERGEN SEZGİN - Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da tatil yapmayı tercih edenler, 2 saat eğitimle kayak yapmanın keyfini yaşıyor.



Teleferik gibi ulaşımda alternatif imkanların sağlanması, yeni otoparkların hizmete girmesi ve özellikle festivallerin etkisiyle 2016-2017 kış sezonu Uludağ'da yoğun geçiyor.



Sömestir tatilinin de etkisiyle hafta sonlarında adeta adım atacak yer kalmayan Uludağ'da, 8 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonlarda yüzde 100'e varan doluluk yaşanıyor.



Kış turizminin önemli merkezi, bu dönemde günübirlikçilerle beraber her gün çok sayıda kişiyi ağırlıyor.



Uludağ'da, bilmeyenler için kayak yapmanın keyfine varmanın maliyeti 340 liradan başlıyor. Hiç kayak ve snowboard yapmayı bilmeden pistlere çıkan tatilciler, buradaki eğitmenlerden randevu alarak 2 saatlik eğitime 340 lira ve ekipmanına 70 lira ödeyip kayak yapmayı öğreniyor.



Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların kar yağışı konusunda en bereketli dönemini geçirdiklerini belirterek sezonun yoğun geçtiğini söyledi.



Uludağ'a gelip kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin ilk duraklarının kendileri olduğunu vurgulayan Usta, ders alacak kişinin dernek yerleşkesine gelerek randevu alması gerektiğini dile getirdi.



Kayak için ekipman kiralamak gerektiğini ifade eden Usta, "Ayakkabı bağlama ve baton gibi şeyler günlük kiraya veriliyor. Ekipman işini hallettikten sonra randevu saati geliyor ve ders başlıyor." dedi.



"Bizim insanımız günübirlik yapıyor"



Kayak eğitiminin yurt dışına oranla daha hızlı verildiğini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:



"Ülkemizde 2 saatte öğrettiğimiz dersi yurt dışında 10-12 saatte öğretiyorlar. Bizim insanlarımız bu işi genelde günübirlik yapıyorlar. O yüzden hızlı ve pratik bir şekilde öğretmek sorumluluğu da bizim üzerimize düşüyor. Son 5 yıldır özel dersler iki saati 340 liraya veriliyor. Kayağı 40 liraya kiralıyorlar. Kayak kıyafeti de 30 liraya veriliyor. Yani 410 lira gerekiyor. Eğitimi aldıktan 10 yıl sonra gelseler de yine kayabiliyorlar. Beyaz cennette kayak seni doğayla baş başa bırakıyor."



Kayak yapmak isteyenlerin ekipmanlarını iyi seçmeleri gerektiğine değinen Usta, "Doğru bir malzemeyle kayılırsa öğrenci daha çabuk öğrenir ve daha doğru hareketler yapar. Böyle olunca da eğitmenlerin işi de daha da kolaylaşır." görüşünü kaydetti.