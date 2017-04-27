Kayahan'ı Çocuklar Şarkılarıyla Andı
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, Ustalara Saygı gecesi kapsamında, 3 Nisan 2015'de hayatını kaybeden sanatçı Kayahan için 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' isimli konser düzenledi.
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, Ustalara Saygı gecesi kapsamında, 3 Nisan 2015'de hayatını kaybeden sanatçı Kayahan için 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' isimli konser düzenledi. Konser kapsamında 110 çocuktan oluşan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, İskender Paydaş orkestrası eşliğinde Kayahan'ın unutulmayan birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Kayahan'ın eşi İpek Açar ve sanatçı Suat Suna da katılarak, çocuklarla birlikte Kayahan'ın gönüllere kazınan şarkılarını söyledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de geceye katılarak çocukların sahne performansını izledi.
BAŞKAN AKGÜN: GÜZEL ŞARKILARIYLA ANDIK
Kayahan'ın şarkılarını Büyükçekmeceli çocukların ağzından dinlemiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ustalara saygı gecesinde güzel şarkılarıyla Kayahan'ı andık. Allah rahmet eylesin. 110 kişiden oluşan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, salonu dolduran Büyükçekmece halkına Kayahan'ın şarkılarını söyledi. Kayahan'ın eşi İpek Açar ve Sanatçı Suat Suna da İskender Paydaş orkestrası eşliğinde çocuklarla sahneye çıktı.Dinleyenler hem hüzünlendiler hem de eğlendiler. Programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza, Kayahan'ın eşi İpek Açar ve Sanatçı Suat Suna'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İPEK AÇAR: ÇOCUKLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUMKayahan'ın eşi İpek Açar ise, geceyi organize eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ettiğini söyleyerek, "Bugün çok güzel bir gece oldu, benim için. Özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada dinlediğimiz bütün şarkılar kalbimize, yüreğimize yer etmiş şarkılar. Hepiniz de Kayahan'a çok büyük sevgi besliyorsunuz, her zaman da beslediniz. Kayahan'a dua ve sevgiyle kocaman bir alkış gönderiyoruz" dedi.
- İstanbul