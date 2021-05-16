Kayahan - Bir Aşk Hikayesi şarkı sözleri! Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi sözleri nelerdir? Siyah Beyaz film gibi biraz sözleri!

Kayahan'ın en iyi şarkılarından birisi olan Bir Aşk Hikayesi şarkı sözleri çok beğeniliyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları tarafından oldukça beğenilen Bir Aşk Hikayesi şarkısı milyonlarca kez dinlendi. Sözlerinde siyah beyaz da geçen Bir Aşk Hikayesi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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KAYAHAN - BİR AŞK HİKAYESİ SÖZLERİ

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Siyah beyaz film gibi biraz

Gözyaşı umut ve ihtiras

Bizimkisi alev gibi biraz

*****

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Siyah beyaz film gibi biraz

Ateşle su dikenle gül gibi

Bizimkisi roman gibi biraz

*****

Bu güller senin için

Bu gönül bizim için

Hiç üzülme ağlama

Sen gülümse daima

*****

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Siyah beyaz film gibi biraz

Hüzünlü sonbahar kapısından

Çıkmak gibi aydınlığa biraz

*****

Ne güzeldi değil mi yaşadıklarımız

Ne güzeldi

Artık ne sen ne de ben

Bulamayız o günleri

Bazen düşünüyorum da

Bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum

İkimizde kıymetini bilemedik bir şeylerin

Hatırlarmısın akşam olur

Mumlarımızı yakardık

Sen kokunu sürerdin

Oda sen kokardı

Olmadık şeylere güler

Durup dururken ağlardık

Güzel havalarda sokaklara çıkardık

Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle

Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın

İsteğin çıkmadığında

Kağıtları bir daha karardın

Çok kızardın sigara içtiğime

Ve içkime karışırdın

Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana

Arasıra rejim yapardın

Tartı bir doğru tartsa

Bir yanlış tartardı

Yani onunla da anlaşamazdın

Komşunun çocukları vardı

Bizim kızla oynardı

Çocuk bahcesine giderdiniz

Ben televizyonda maça bakardım

Arasıra arkadaşlar gelir

Sohbet ederdik

Şurdan burdan konuşurduk işte

Benim askerlik hatıralarım

Senin doğum hikayelerin bitmezdi

İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik

Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın

Bende her seferinde hatırlamazdım

Şimdi hatırlıyorum

Kırmızı bir kazak, siyah bir etek

Siyah çoraplar, Kırmızı pabuçların

Ve bir Perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu

İkimizde önümüze bakmamıştık çarpıştık önce

Sen pardon dedin sonra ben

yere düşen kitaplarını topladım

Gözgöze geldik ve başladık

Film gibi yani

Son mektubunu dün aldım

Teşekkür ederim

Ben sana yazmıştım grip salgını var demiştim

Bak yine gribe yakalanmışsın

Neyse geçmiş olsun

Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim

Bu gözlüklerle başım dertte

Hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz

Hepinizi çok özledim...