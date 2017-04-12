Kayabağlar Belediyesine Görevlendirme

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi Başkan Vekilliğine Kaymakam Musa Üçgül görevlendirildi.

Kayabağlar Belediyesine Görevlendirme

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi Başkan Vekilliğine Kaymakam Musa Üçgül görevlendirildi.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Kayabağlar Belediye Başkanı DBP'li Şemsettin Pektaş'ın yerine, İçişleri Bakanlığınca Kurtalan Kaymakamı Üçgül getirildi.

Kaymakam Üçgül'ün görevine başladığı öğrenildi.

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