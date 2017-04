Kaya: 'Yapacağımız Değişiklikte, Gençlerimizin Geleceğini Teminat Altına Alacağız'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gençlik için bu anayasanın her şeyden büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Yapacağımız değişiklikte, gençlerimizin geleceğini teminat altına alacağız. Türkiye'nin yüzyıllarını güçlendireceğiz." dedi.



AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca, Caddebostan'da "Gençlik Evet Diyor" sloganıyla bisiklet turu ve açık havada piknik etkinliği düzenlendi.



Bakan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve 300 civarında gençlik kolları üyesi, sahil yolunda Caddebostan'dan Bostancı Deniz Otobüsü İskelesine kadar bisiklet sürdü.



Bisiklet turu sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, gençlerin 15 Temmuz darbesinde bir kez daha kendilerini ispatladıklarını ifade ederek, milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesi ile haklarının teslim edileceğini söyledi.



"Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 ideallerini gençlerimizle gerçekleştireceğiz"



Bakan Kaya, gençlerle anayasa söyleşisi yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliği, ülkemizde istikrarı kalıcı hale getirecektir. 15 Temmuz'da bu ülke için canını feda eden 71 genç, 8 çocuk şehidimiz var. Gençlik için bu anayasanın her şeyden büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Yapacağımız değişiklikte, gençlerimizin geleceğini teminat altına alacağız. Türkiye'nin yüzyıllarını güçlendireceğiz. Çocuklarımızın geleceği, bu ülkenin istikbal ve istiklali için hep birlikte 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Milli iradenin arkasında dimdik duran gençlerimiz, bu anayasa sürecinde de vesayetin son kalıntılarını tarihin tozlu sayfaları arasına göndermek için çok güçlü bir 'evet' diyecek. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 ideallerini gençlerimiz ve kadınlarımız ile birlikte gerçekleştireceğiz."



"Gençlerimize güveniyoruz"



Kaya, "Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili tartışmalar var. Kabinenin en genç bakanısınız, sizden gençleri de olacak mı?" şeklinde soru üzerine, şunları kaydetti:



"İnşallah benden gençleri de olacak ve olmalıdır, diyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. 18 yaşın altında 8, 71 de genç şehidimiz var. Bu ülke için canını tankların önüne atıp feda eden, 'vatanımı böldürmeyeceğim, bayrağımı düşürmeyeceğim' diyen gençlerimiz var. Gençlerimiz vergi mükellefi olabiliyor, evlenebiliyor, her türlü cezai hukuki ehliyetleri var ve biz Mecliste temsil etme haklarını onlara veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde gençler 18 yaşında seçilme hakkına sahip. Ben kendisini yetiştirmiş, ehliyet ve liyakat sahibi gençlerimizin hem TBMM hem de diğer meclislerde çok iyi temsil edeceğine inanıyorum."



Bisiklet turunun kendisini zorlayıp zorlamadığı yönündeki soruya ise Kaya, "Ben doğma büyüme Fatihliyim. Çocukluğum Fatih Camisi'nin bahçesinde bisiklet sürmekle geçti. Geçmişte, Fatih'teki çocuklar için en büyük etkinlik alanı orasıydı. Uzun zamandır kullanmıyordum ama zorlanmadım. Çünkü yürümeyi, spor yapmayı seven birisiyim. Bisiklet çok keyifli bir spor. Daha çok kullanmam gerekiyor. İnşallah halk oylaması sonrası haftada bir gün kullanacağım." yanıtını verdi.



"Dünyada en fazla siyasetle ilgili olan gençlik Türk gençliği"



Fatih Belediye Başkanı Demir de Türkiye'de gençlerin diğer ülkelerle kıyaslandığında siyasete karşı daha ilgili olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Avrupa Gençlik Vakfı tarafından yapılan bir anket çalışmasına göre, dünyada en fazla siyasetle ilgili olan gençlik yüzde 24'le Türk gençliği. Arkamızdan yüzde 21'le Almanya, yüzde 20 ile İtalya gençliği geliyor. 'Bir sonraki seçimde oy kullanır mısınız?' diye sorulduğunda da yüzde 91'lik bir oranla, oy kullanacağını beyan etmiş bir gençliğimiz var. Bu kadar siyasetle iç içe, aktif bir ülkedeyiz. AK Parti'nin açıkladığı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini de bu ülkenin gençleri gerçekleştirecektir."



Bakan Kaya ve beraberindekiler, bisiklet turunun ardından piknik yaparak gençlerle sohbet etti.