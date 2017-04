Kaya Özkaracalar ile Mulholland Drive & David Lynch

22 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00



Kaya Özkaracalar Atölyesi



"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışın



Temsili olarak David Lynch Sineması..."



Mulholland Dr. / Mulholland Çıkmazı (David Lynch) -2001-



Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa



katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle,



sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz...



Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede;



Değerli sinema yazarları ve akademisyenler



rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip



yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, kendi



anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve



tartışmalar yapılmaktadır.



Atölyelerimiz,



Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli



sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde;



yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı



kazandırmayı hedeflemektedir.



Her Analiz;



Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları



anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;



kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler



getirerek, zenginlik katacaktır...



farklı temalar, farklı bakış açıları...



Detaylı Bilgi & Rezervasyon: 05324244904 - 05323976587



