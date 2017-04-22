Kaya Özkaracalar ile Mulholland Drive & David Lynch
22 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00 Kaya Özkaracalar Atölyesi"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışınTemsili olarak David Lynch Sineması..."Mulholland Dr.
22 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00
Kaya Özkaracalar Atölyesi
"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışın
Temsili olarak David Lynch Sineması..."
Mulholland Dr. / Mulholland Çıkmazı (David Lynch) -2001-
Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa
katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle,
sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz...
Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede;
Değerli sinema yazarları ve akademisyenler
rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip
yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, kendi
anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve
tartışmalar yapılmaktadır.
Atölyelerimiz,
Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli
sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde;
yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı
kazandırmayı hedeflemektedir.
Her Analiz;
Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları
anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;
kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler
getirerek, zenginlik katacaktır...
farklı temalar, farklı bakış açıları...
Detaylı Bilgi & Rezervasyon: 05324244904 - 05323976587
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : AyrıntıAkademi
Mekan Adresi : Saka Salim Çıkmazı No: 3/2
Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Kaya Özkaracalar ile Mulholland Drive & David Lynch
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır