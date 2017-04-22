Kaya Özkaracalar ile Film Okuma Atölyesi / Mulholland Drive
Film Okuma Atölyesi22 Nisan Cumartesi 17: 00 - 20: 0022 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00 Kaya Özkaracalar Atölyesi"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışınTemsili olarak David Lynch Sineması..."Mulholland Dr.
Film Okuma Atölyesi
22 Nisan Cumartesi 17: 00 - 20: 00
22 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00
Kaya Özkaracalar Atölyesi
"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışın
Temsili olarak David Lynch Sineması..."
Mulholland Dr. / Mulholland Çıkmazı (David Lynch) -2001-
film okuma atölyeleri
Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle, sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz...
Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede; Değerli sinema yazarları ve akademisyenler
rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, kendi anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve tartışmalar yapılmaktadır.
Atölyelerimiz,
Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde; yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.
Her Analiz;
Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;
kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler getirerek, zenginlik katacaktır...
farklı temalar, farklı bakış açıları...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Ayrıntı Akademi
Mekan Adresi : İstiklal Cad. Saka Salim Çıkmazı, No: 3/2, (Odakule ile Salt Beyoğlu arasındaki sokak)
Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Kaya Özkaracalar ile Film Okuma Atölyesi / Mulholland Drive
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır