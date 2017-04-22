Film Okuma Atölyesi



22 Nisan Cumartesi 17: 00 - 20: 00



22 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00



Kaya Özkaracalar Atölyesi



"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışın



Temsili olarak David Lynch Sineması..."



Mulholland Dr. / Mulholland Çıkmazı (David Lynch) -2001-



film okuma atölyeleri



Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle, sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz...



Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede; Değerli sinema yazarları ve akademisyenler



rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, kendi anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve tartışmalar yapılmaktadır.



Atölyelerimiz,



Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde; yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.



Her Analiz;



Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;



kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler getirerek, zenginlik katacaktır...



farklı temalar, farklı bakış açıları...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Ayrıntı Akademi



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Saka Salim Çıkmazı, No: 3/2, (Odakule ile Salt Beyoğlu arasındaki sokak)



Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Kaya Özkaracalar ile Film Okuma Atölyesi / Mulholland Drive



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır