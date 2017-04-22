Kaya Özkaracalar ile Film Okuma Atölyesi / Mulholland Drive

Film Okuma Atölyesi22 Nisan Cumartesi 17: 00 - 20: 0022 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00 Kaya Özkaracalar Atölyesi"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışınTemsili olarak David Lynch Sineması..."Mulholland Dr.

Kaya Özkaracalar ile Film Okuma Atölyesi / Mulholland Drive

Film Okuma Atölyesi

22 Nisan Cumartesi 17: 00 - 20: 00

22 Nisan Cumartesi 14.00 - 17: 00 

Kaya Özkaracalar Atölyesi

"Fanteziye Sığınarak Acı Gerçeklerden Kaç(amay)ışın

Temsili olarak David Lynch Sineması..."

Mulholland Dr. / Mulholland Çıkmazı (David Lynch) -2001-

film okuma atölyeleri

Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle, sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz... 

Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede; Değerli sinema yazarları ve akademisyenler

rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip yönetmenlerin,  farklı dönem ve türlerde, kendi anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve tartışmalar yapılmaktadır.

Atölyelerimiz,

Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde; yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Her Analiz;

Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;

kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler getirerek, zenginlik katacaktır...

 farklı temalar, farklı bakış açıları...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Ayrıntı Akademi

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Saka Salim Çıkmazı, No: 3/2, (Odakule ile Salt Beyoğlu arasındaki sokak)

Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Kaya Özkaracalar ile Film Okuma Atölyesi / Mulholland Drive

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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