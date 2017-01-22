Kaya Göre Çiftlerde İkinci Turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Siddhant Banthia, gençler kategorisi çift erkeklerde ikinci tura adlarını yazdı.



Gençler kategorisi çift erkekler ilk turunda, milli tenisçi Kaya Göre ve partneri Siddhant Banthia ile İtalyan Federico Iannaccone ve Hollandalı Ien Schouten ikilisi karşılaştı.



İlk seti 7-6 kaybeden milli tenisçi ve Hint partneri, ikinci seti 6-2, final setini ise 11-9 kazanarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.





Kaya Göre ve partneri Banthia ikinci turda, Emil Ruusuvuori-Michael Vrbensky ile Zizou Bergs-Yshai Oliel takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle oynayacak.