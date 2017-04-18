Kaya Düşmelerine Karşı Tel Örgülü Önlem

Bitlis Belediyesince kayaların yola düşme tehlikesine karşı önlem alındı.



Bitlis Belediyesi Fen işleri Müdürü Memduh Kınay, yaptığı açıklamada, kayaların kopma riskine karşılık tel örgüler örerek önlem alındığını belirtti.



Yol güzergahlarında yamaçlardan düşen kaya parçalarının, vatandaşlara maddi ve manevi zararlar vermemesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildiren Kınay, "Kaya parçalarının oluşturduğu riskin bilincindeyiz. Bu konuda daha önceden bir çalışma yaptık. Anayol üzerindeki belirlenen noktalarda çelik tellerle örgü yapılarak kaya parçalarının insanların yaşam alanlarına ulaşmasını engelledik." ifadelerini kullandı.