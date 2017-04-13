Kavşakta, Kamyon Otomobili Biçti 1 Ölü

BOLU'da D-100 Karayolu'nda, kavşakta kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz yaşamını yitirdi.



Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne giden 30 yaşındaki Sercan Arslan yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, kavşaktan yola çıkan Hüseyin Kurnaz yönetimindeki 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kurnaz ağır yaralandı.



Araçtan çıkarılan Kurnaz'ın duran kalbi, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Hüseyin Kurnaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



- Bolu