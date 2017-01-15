Kavşakta Işık İhlali Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

Gaziantep'te ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü sağlık ekipleri tarafından kurtarılırken, araçlardan birinde bulunan bir çocuk ise uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.



İddiaya göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki kavşakta O.Ö idaresindeki 27. Z 5440 plakalı araç, kırmızı ışık ihlali yaptı. Farklı yönlerden gelen Tolga O. idaresindeki 27 ABN 54 plakalı araç ile sürücü belirlenemeyen 27 UV 558 plakalı aracın da karıştığı kazada, sürücü O.Ö ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Aracında sıkışan O.Ö'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak, ambulansla hastaneye götürdü.



Tolga O. idaresindeki araçta bulunan ve sürücünün oğlu olduğu öğrenilen bir çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Babasının kucağına alarak, su içirdiği çocuk uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.



Kazanın ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP