Kavşakta Hatalı Geçiş, Ölüm Getirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşağı hatalı geçtiği iddia edilen kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.



Kaza, 11.30 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Bulvarı ile Ertuğrul Gazi Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kavşağı hatalı geçen M.A. (35) yönetimindeki 20 AJ 035 plakalı kamyon, Gümüşler'den İzmir asfaltına seyir halinde olan Fatih Mehmet Kaya (37) yönetimindeki 20 F 9849 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafiğin kontrollü geçişini sağladı.



Kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Kaya'nın cesedi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün ailesinin ölüm haberini hastanede aldığı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ