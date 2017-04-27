Kavşakta hatalı geçiş, feci ölüm getirdi

Denizli'de kavşağı hatalı geçen kamyonun motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti



DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavşağı hatalı geçen kamyonun motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, 11.30 civarlarında Merkezefendi ilçesindeki gümüşler bulvarı ile Ertuğrul gazi caddesinin kesiştiği yerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşağı hatalı geçen 35 yaşındaki Mehmet Arslan yönetimindeki 20 AJ 035 plakalı kamyon, Gümüşler'den İzmir asfaltına seyir halinde olan 37 yaşındaki Fatih Mehmet Kaya yönetimindeki 20 F 9849 plakalı motosiklete çarptı. Çarpılmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafiğin kontrollü geçişini sağladı.

Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsünün cesedi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi morguna götürüldü.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün ailesinin ölüm haberini hastanede aldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MT-