Kavram'dan Dayanışma Yemeği

Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından öğretmenlere dayanışma yemeği düzenlendi.



Kavram Eğitim Kurumları, birinci dönem değerlendirme toplantısını görkemli bir dayanışma yemeği ile yaptı. Kavram Temel Lisesi ve Öz Kavram Özel Öğretim Kursu öğretmenleri ile personelin katıldığı yemekte birinci dönemin genel bir değerlendirilmesi yapılarak, her iki kurumdaki sorunlar masaya yatırıldı. İkinci dönemde yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıda ayrıca şubat ayında başlayacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılının erken kayıtları değerlendirildi. 10-11 Şubat 2017 tarihinde 9.,10. ve 11. sınıflara yönelik yapılacak olan indirimli-ödüllü sınav organizasyonun yapıldığı toplantı, dönem sonunda kurumdan ayrılan öğretmenlere hediye takdimi ile sona erdi. - VAN