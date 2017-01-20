Kavram'da Karne Heyecanı

Van Kavram Temel Lisesinde okuyan 448 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.



2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kavram Temel Lisesinde saat 10.00'da düzenlenen törende, 448 öğrenci sınıf öğretmenlerinden karnelerini aldı. Karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kavram Temel Lisesi Müdür Yardımcısı Nezahat Işık, özellikle velilere uyarılarda bulundu. Öğrencilerin başarısında en büyük yolun motive ve güven kavramlarından geçtiğini vurgulayan Işık, "Bu noktada öğrenciye başarı sağlayamadığı derslerden de başarı elde edebileceği hissi verilmelidir. Hiç unutulmamalıdır ki inanmak, başarının yarısıdır. Bu yüzden çocuklarımıza 'inanın' ve başarıları küçük de olsa onları motive etmeyi hiç bırakmayın. Unutmayın ki gençler, birey olmayı 'koşulsuz sevgi' bağından öğrenirler. Düşük notlarının nedenlerini onlarla ve onları dinleyerek ortaya çıkarın. Birlikte çözüm önerisi sunun. Asla ve asla 'sen zaten hep böylesin, ikinci dönemde hiç başaramayacaksın' gibi güven kırıcı cümleler kullanılmamalıdır. Bu tür yaklaşımlar, öğrencinin kendine olan güvenini kırdığı gibi sosyal bağlarının zedelenmesine de yol açabilir. Onun için velilerimizin, öğrencilerinin de birer birey olduğunu unutmamaları gerekmektedir" dedi.



Karnelerini heyecanla alan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kavram Temel Lisesi Rehber Öğretmeni Çiğdem Pamuk Aksu ise, "Bizler pırıl pırıl gençlerimizle bir dönemi geride bırakırken, geleceğimizi hedeflemeyi aklımızdan hiç çıkarmadık. O yüzden de bugün içinde hedeflerimizin kaybolmayacağı bir tatile çıkarıyoruz. Kavram yıldızları sömestr dönüşünde de parlamaya devam etmek adına okumaya ve araştırmaya devam edecekler. Aslında tüm gençlerimizin tüm yaşantılarında yapmaya devam etmesi gerektiği bir şeyden bahsediyorum ki o da iyi bir 'okuyucu' olabilmek. Yarıyıl tatilinde değerli vakitlerini dinlenmeye ayırırken, öğrencilerimizin kitap, dergi, gazete okumayı ilk hedef bilmeleri, onların faydasına olacaktır. Çünkü insan beyni, bilgi hareketi mümkün olmadığında algılama kabiliyetini zaman geçtikçe yitirecektir. Onun için öğrencilerimizin her gün vakitlerinin bir kısmını okumaya ayırmasını öneriyorum. Bunun yanı sıra dönem boyunca birçok bilgi birikimi sağlayan gençlerimiz, bu bilgilerin unutulmaması adına tekrar yapmayı da unutmamalıdırlar. Çünkü beyin tekrar ettiği bilgileri pekiştirdiği anda kalıcı hale getirecektir. O yüzden kazanılan bilgiler güçlendirilmedir" ifadelerini kullandı.



Öğrencilere tatilde uyku düzenlerini değiştirmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Rehber Öğretmen Özge Öztürk de, "Öğrencilerin uyku saatlerini tatilde çok fazla değiştirmemeleri onların faydasına olacaktır. Çünkü uyku düzenindeki büyük fark, ikinci döneme adapte olmalarında sorun teşkil edebilir" şeklinde konuştu. - VAN