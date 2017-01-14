Kavram'da Dönem Sonu Veli Toplantısı Yapıldı

Kavram Temel Lisesi ve Öz Kavram Özel Öğretim Kursu yöneticileri, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala öğrenci velileriyle bir araya gelerek, öğrencilerin dönem değerlendirmesi yapıldı.



Konuyla ilgili bilgi veren Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, "Dönem sonu olması nedeniyle velilerimizle bir araya geldik. Bu toplantımızı da öğrencilerin tam kopma dönemine denk getirdik. Şimdiye kadar ders çalışamayan bir öğrenci velilerin yardımı ve bizlerin desteğiyle kendini toparlasın istedik. Ayrıca ara tatilde biz kurum olarak bir kamp programı uygulayacağız. Bununla alakalı da velilerimizi bilgilendirmek istedik" dedi.



Kavram Temel Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda velilere seslenen Lokman Tekin, "Bildiğiniz gibi birinci dönem bitiyor. Bu dönemin geride kalması demek bir öğrencinin artık kendini tanıyor olması demektir. Yani bir öğrenci ne kadar puan alacak? Ne kadar puan almayı kafasına koydu? ya da hangi konuları yapamayacak? Bütün bunların belirlendiği evredeyiz. Fakat bizler henüz kendisini çalışmaya vermemiş olan öğrencilerimiz de bu başarı kervanına katmak istiyoruz. Bunu önce bizler sonrada sizler yapacaksınız. Biliyorsunuz öğrencilerimiz bu seneye çok zayıf başladılar. Fakat bizler onların yüreklerine ve silerin de emeklerine güvenerek, öyle bir seviyeye geldik ki şu anda öğrencilerimiz istediğimiz performansın da ötesinde bir sonuç veriyorlar ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz en iyileri olsunlar" şeklinde konuştu.



Başarmanın üç temel şartı olduğunun altını çizen Tekin, "Bizler çocuklarınıza güveniyoruz. Sizler de çocuklarınıza güvenirseniz emin olun başarı kaçınılmaz olacaktır. LGS ve YGS dünyanın en fazla yapılabilirlik düzeyi yüksek olan sınavıdır. Çünkü tekniği bellidir. Bu sınavda bir öğrencinin başarması için ne bir üstün yetenek ne bir üstün zeka ve ne de olağanüstü bir çaba gerekiyor. Sadece öğrencinin görevini yapması yeterlidir. Burada başarmanın üç şartı var. Birincisi, öğrencimiz başaracağına yürekten inanacak. Siz de buna inanacaksınız. Öğrencini gözlerinizin içine baktığında bunu hissedecek. İkincisi, yapması gerekenleri sıraya koyacak ve sırası geleni yapacak. Üçüncüsü de bizler ve sizler öğrencimize inanacağız ve bu inancın gereğini yapacağız. Tüm bunlar bir araya geldiğinde güzel bir başarı ruhunu da yılsonunda yakalayacağımıza dair en ufak bir endişe taşımıyorum yer-terki çalışmalarımız ve emeğimiz dizi tutalım" ifadelerine yer verdi.



Daha sonra konuşan Rehber öğretmen Sibel Bağrıyanık ise, velilerden öğrencilere güvenmelerini ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaları tavsiyesinde bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından sınıflara geçen veliler öğrencilerin durumlarıyla ilgili detaylı bilgiler aldı. Toplantı verilen ikramlarla son buldu. - VAN