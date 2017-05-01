Kavram Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Van'da Kavram Eğitim Kurumları, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Kavram'da düzenlenen kahvaltıda ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya gelen Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, basının önemine değindi. Basın mensuplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "Kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından eğitimin bu kadar önem kazandığı bir dönemde, basın mensuplarını bir eğitim kurumunda ağırlamak, bize ayrı bir keyif verdi. Burada 3 şey amaçladık. Birincisi, her zaman işimizin düştüğü basın mensuplarını, bir gün de işimiz düşmeden ağırlamak istedik. İkincisi, basın mensuplarının da çok değerli olduğunu ve kentimizin en etkili birer parçası olduğunu hatırlamak istedik. Üçüncüsü de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda basın mensuplarının emeklerinin çok değerli olduğunu pekiştirmek istedik" dedi.



Kavram Eğitim Kurumları olarak toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Kavram Lisesi ve Kavram Özel Öğretim Kursu olarak hizmet ettiğimiz insanımızın, her türlü değere layık olduğunu unutmadan, toplumun her kesiminden insanlarla bir araya gelmek, bizim hem görevimiz hem de ayrı bir keyiftir" şeklinde konuştu. - VAN