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Kavisli Oled Pixel Gelebilir, Google'dan Lg'ye Oled Ekran Yatırımı
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Kavisli Oled Pixel Gelebilir, Google'dan Lg'ye Oled Ekran Yatırımı

Kavisli Pixel, Google'ın Bir Sonraki Pixel Telefonu Kavisli Olabilir Google'ın 2016 itibaren amiral gemisi akıllı telefonu Pixel'in Curved yani kavisli sürümünü sunmayı planladığı görünüyor.

Kavisli Oled Pixel Gelebilir, Google'dan Lg'ye Oled Ekran Yatırımı

Kavisli Pixel, Google'ın Bir Sonraki Pixel Telefonu Kavisli Olabilir


Google'ın 2016 itibaren amiral gemisi akıllı telefonu Pixel'in Curved yani kavisli sürümünü sunmayı planladığı görünüyor. Kavisli OLED Pixel Phone.

Güney Koreli Electronic Times'ta yer alan rapora göre; arama devinin LG Display'a en az 880 milyon dolar yatırım yapmayı teklif ettiğini yazdı. Bu yatırım sayesinde bir sonraki akıllı telefon için esnek OLED ekranlarının istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi planlanıyor.

Apple'ın Samsung'a yaptığı 70 Milyon OLED ekran siparişini göz önünde bulundurursak Google, OLED Ekranları LG'den temin etmek istiyor gibi görünüyor.

Kavisli OLED Pixel Ne Zaman Gelebilir?


Telefon tasarımlarında Kavisli ekranları ve OLED yarışında yer almayı hedefleyen Google'ın bu hareketlerini duymak bizim için şaşırtıcı değil. Samsung'un yeni Galaxy S8 de kullandığı gibi, Apple'ında toplanda 160 milyon adetlik üretim için şirketle anlaşmış olması bu adımı şaşırtıcı olmaktan çıkarıyor.

Herşeye rağmen gelen haberlerde LG Display'in bu teklifi hala düşündüğü ve henüz kabul etmediği de yazılıyor. Google'ın bu anlamda fazla seçeneğinin de olmadığını düşünürsek 2018 yılına kadar OLED'leri üretmek sıkıntı yaratabilir.

Google'ın ikinci nesil Pixel için daha iyi bir kamera ve gelişmekte olan piyasalar için daha uygun bütçeli donanıma sahip bir varyant üzerinde çalıştığı  da düşünülüyor.

Reuters

http://www.teknotalk.com/kavisli-oled-pixel-gelebilir-56214/

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