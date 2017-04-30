Kavgayı Ayırmaya Gitti, Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

ADANA'da çıkan kavgayı ayırmak isteyen 23 yaşındaki İzzet Yalçın, kalbinden aldığı tek bıçak darbesi ile öldü.



Olay, Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dağlıoğlu Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Evinde oturan İzzet Yalçın, sokakta kavga eden 2 genci görüp müdahale etmek için dışarı çıktı. Tartışan gençler, aralarındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan Yalçın'a yöneldi. Tartışma büyüdü, taflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.



AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI



Kavga sırasında İzzet Yalçın, kalbinden tek bıçak darbesi ile yaralandı. İzzet Yalçın, kanlar içerisinde yere düşerken, kavgaya karışanlar kaçtı. Yaralı İzzet Yalçın, yakınları tarafından Özel Güney Adana Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İzzet Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



İzzet Yalçın'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Polis, İzzet Yalçın'ın ölümüne neden olan 3 kişinin kimliğini saptadı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



- Adana