Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Bıçaklandı

Adana'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi, bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebeple kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan kıraathane işletmecisi Cabbar S. bıçakla sırtından ve belinden yaralandı.



Özel bir tıp merkezine kaldırılan Cabbar S, daha sonra ambulansla Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Polis, yaptığı çalışmada, bıçaklama olayına karıştığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.