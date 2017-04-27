Kavgada Sıkılan Kurşunlar İş Yerlerine İsabet Etti

Kavgada sıkılan kurşunlar iş yerlerine isabet etti

Tartışma kurşunlamayla bitti, kurşunlar kuyumculara isabet etti



DENİZLİ - Denizli'de, gece saatlerinde çıkan tartışma sonrası sıkılan kurşunlar kuyumcu dükkanlarına isabet etti.

Olay, 03.00 sularında Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Demirciler Caddesinde meydana geldi. Bayramyeri Çarşısında alkollü bir lokantaya giden kimliği belirsiz kişi, lokantanın güvenlik görevlisi gece saat 03.00 sularında tartıştı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle arbede çıktı. Daha sonra lokantada bulunan müşteri, dışarı çıkarak kaçmaya başladı. O esnada, kimliği belirsiz kişi kaçan kişiye kurşun sıktı. Sıkılan kurşunlar cadde üzerinde bulunan üç kuyumcu dükkanına yaklaşık 7 tane kurşun isabet etti. Durumu, sabah dükkanlarını açan esnaflar fark etti. Daha sonra polis ekiplerine haber verilmesinin ardından ekipler, inceleme yaptı. İncelemenin ardından camları kırılan esnaflar, dükkanlarını temizledi.

Kurşunlama olayının kendileriyle bir ilgilisinin bulunmadığını belirten kurşunun isabet ettiği dükkan sahibi Hüseyin Kasap, yaklaşık 15 bin TL zararının olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.