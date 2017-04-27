Kavgada Sıkılan Kurşunlar İş Yerlerine İsabet Etti

Denizli'de, gece saatlerinde çıkan tartışmada sıkılan kurşunlar kuyumcu dükkanlarına isabet etti.



Olay, 03.00 sularında Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Demirciler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayramyeri Çarşısında bir lokantaya giden kimliği belirsiz kişi, lokantanın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle arbede çıktı. Daha sonra lokantada bulunan müşteri, dışarı çıkarak kaçmaya başladı. O esnada, kimliği belirsiz şahıs kaçan kişiye ateş etti. Sıkılan kurşunlar cadde üzerinde bulunan üç kuyumcu dükkanına isabet etti.



Sabah dükkanlarını açan esnaf durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparken camları kırılan esnaflar, dükkanlarını temizledi.



Kurşunlama olayının kendileriyle bir ilgilisinin bulunmadığını belirten kurşunun isabet ettiği dükkan sahibi Hüseyin Kasap, yaklaşık 15 bin TL zararının olduğunu söyledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ