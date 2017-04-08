Kavgada Parmağı Kırılan Polisin Yüzüğü İtfaiye Tarafından Çıkartıldı
Adıyaman’da amatör maçta çıkan kavgada parmağı kırılan polis memurunun parmağındaki yüzük itfaiye tarafından çıkartıldı.
Adıyaman'da amatör maçta çıkan kavgada parmağı kırılan polis memurunun parmağındaki yüzük itfaiye tarafından çıkartıldı.
Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynan 1. Amatör Küme Play-Off karşılaşmasında 1 polis memurunun parmağı kırıldı. İl Özel İdare Spor ile Kahta Spor arasında oynan maç sonrası çıkan olaylarda yüzük parmağı kırılan polis memuru Burhanettin Cemal K.'nin parmağındaki yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yüzüğü parmakta keserek çıkartan itfaiye ekipleri parmağa zarar vermemek için uzun uğraşlar verdi. - ADIYAMAN
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