Kavgada Göğsünden Bıçaklanan Genç Öldü

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde bir grup arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki İsmail Gül yaşamını yitirdi.



Olay, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arkadaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz bir kişi, İsmail Gül'ü göğsünden bıçakladı. Gruptakiler kaçarken, yaralanan İsmail Gül ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İsmail Gül'ün cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, gencin ölümüne yol açan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



- Şanlıurfa