Kavgada Bıçaklanan Genç Öldü

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde kız yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki Serdar Önel, hayatını kaybetti.



Çerkezköy İlçesi'nde dün akşam saatlerinde bir alış veriş merkezinin önünde iki grup genç arasında 'kız' yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında, bir fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Önel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Önel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Polis, yaptığı çalışmada olaya karışan ve kaçan F.T., kardeşi Ö.T. ile M.D.'yi gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.