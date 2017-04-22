Kavgada Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti



Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre bir grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada göğsüne bıçak darbesi alan 19 yaşındaki lokanta işçisi İsmail Gül yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken polis ekipleri ise cinayet zanlısını belirlemek için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA