'Kavga var' diye çağırdılar meşale ile karşıladılar



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 155 haber merkezine düşen kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri meşaleli ve pastalı kutlamayla karşılaştı.

Kozlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü kutlamak isteyen vatandaşlar ilginç bir yönteme başvurdu. Kılıç Mahallesi gençleri 155 haber merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. Mahallede hazırlık yapan gençler polis ekiplerini olay yerine gelmesiyle meşaleleri ve konfetileri patlatarak sürpriz yaptı. Mahalleye gelen polis ekipleri yapılan sürpriz karşılama sonrasını şaşkınlığını gizleyemedi. 10 Nisan Polis haftası nedeniyle yapılan sürpriz pasta kesimiyle son buldu.

Polis haftası kapsamında güzel bir jest yapmak istediklerini söyleyen 34 yaşındaki Özgür Kuru, "Dün akşam tezgahımızı kapattıktan sonra polislere güzel bir jest yapmak istedik. Kısa sürede organizasyonu yapıp polis karakolunu aradık kavga ihbarı olduğunu söyledik. Polisler hemen olay yerine geldi. Bizde güzel bir sürpriz yapmış olduk. Kendileri de memnun oldu. Bizde yanlış ihbar verdiğimiz için tekrar özür diliyoruz. Umarım güzel bir jest olmuştur. Türkiye bir bütündür bölünemez Allah tüm polisimizin askerimizin yardımcısı olsun. Bu vesile ile Türk Polis teşkilatının 172. Yılı kutlu olsun" dedi.

(SÖ-OA-