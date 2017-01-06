Kavga" İhbarına Giden Polislere Sürpriz

Kahramanmaraş'ta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "okulda kavga var" ihbarıyla çağırdıkları polisleri, başörtüleriyle hazırladıkları Türk bayrağı koreografisiyle karşıladı.



Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, güvenlik güçlerine moral vermek için bedenleriyle asker ve polis, başörtüleriyle Türk bayrağı koreografisi hazırladı.



Öğrencilerin "okulda kavga var" ihbarı üzerine okula gelen polisler, sürpriz koreografiyle karşılaştı.



Durum karşısında şaşkınlık yaşayan polislere öğrenciler bir de Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve karanfil hediye etti.



Şehitler için duaların da edildiği programı polisler de öğrencilere eşlik ederek izledi.



Okul Müdürü İsmail Direk, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan beri okul olarak içlerine bir ateş düştüğünü söyledi.



"Bu vatanı, bu milleti, bu ülkeyi, bu bayrağı seven, bu din için canını verecek bir insanlık yetişmek istiyoruz" diyen Direk, polisin de askerin de bu milletin ve vatanın evladı olduğunu belirterek, "Bizim parçamız bizim oğlumuz, kardeşimiz, yeğenimiz. Bunların yanında olduğumuzu gösterelim dedik. Bunun için öğrencilerimizle bir koreografi yapalım hem de şehitlerle ilgili bir program oluşturalım dedik." ifadelerini kullandı. Polisleri sürpriz olarak okula davet ettiklerini dile getiren Direk, "Onlara jest olsun diye heyecanlandıralım ve duygulandıralım diye yanımıza davet ettik. Sizin yanınızdayız biz sizinle beraberiz, sizin arkanızdayız sizlerle beraber yürüyeceğiz, bu imajı bu fikri onlara vermek için yaptık." diye konuştu.



Öğrencilerden Ayşenur Akdağ da şehitlerden etkilendiklerini ve böyle bir program yaptıklarını, polisler akıllarına geldiğinde duygusallaştıklarını söyledi.



Sevdenur Şahan da şehitlerin ölmediğini, sadece bunu hissetmediklerini ve bu ülke için tek kişi kalana kadar savaşılacağını dile getirdi.



Polisler de kendilerin gösterilen destekten dolayı okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür etti.