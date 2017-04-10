Kavga Ihbarına Giden Polislere Pasta Sürprizi

Adıyaman'da bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pasta sürprizi ile karşılaşınca şaşkına döndü. Hocaömer Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir pasta yaptırdıktan sonra 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, "Bıçaklı kavga var ve oldukça büyük hemen gelin" diye ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokak ortasında kavga yerine esnafın hazırladıkları kutlama pastasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Oldukça güzel bir sürprizle karşılaştıklarını söyleyen polis memurları, esnafa teşekkür etti. Esnaflar ise Adıyamanlılar olarak her zaman bayraklarının, devletlerinin ve emniyetin yanında olduklarını dile getirerek, polislerin Polis Haftası'nı kutladılar. Yapılan konuşmaların ardından kesilen pasta polislere ve vatandaşlara ikram edildi.



(Cihan Kizir/İHA)