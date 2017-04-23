Kavga Eden Çiftleri Yapay Zeka Tespit Edecek

Kavga etmek anormal bir davranış sayılmaz fakat çoğu çiftin kavgasının yersiz olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Çiftlerin kavga etmesini engellemek isteyen bir akıllı telefon uygulaması bu probleme yakın bir zamanda çözüm bulacak gibi duruyor.



Amerika, Los Angeles'ın Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, çiftlerin birbirlerine kullandıkları söylemleri ve psikolojik işaretleri analiz edebilen bir yapay zeka üzerindeki çalışmasıyla beğeni topladı. Yapay zeka, bu analizleri sonuçlandırarak çiftlerin kavga etmelerini engellemek istiyor.



Araştırmacıların ilk defa psikoloji laboratuvarı dışında gerçekleştirdiği deneylerde, deneklere giyilebilir teknoloji ürünleri ve akıllı telefonlar verildikten sonra beklemeye başlandı. Bu süre zarfında yapay zeka evdeki konforlu zamanları ve sorun olmadığı zamanki ilişki dili üzerine çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Makine öğrenimi sayesinde çiftlerin kendi aralarındaki konuşmalarını ve psikolojilerinin değiştiğini gösteren kalp atışı, deri iletkenliği ölçümlenerek sorun olduğu zamanlardaki değerlerle karşılaştırıldı.



Araştırmacılara göre, kavga sınırında kullanılan kelimeler çoğu dilde benzerlik gösteriyor ve "sen", "her zaman" ve "hiç" gibi kelimeler kullanılıyor.



Yapılan gün boyu denemelerde, çiftlerin her birinin göğsüne yerleştirilen sensörler, kalp atışlarını; kol bantları ise deri iletkenliğini ölçümlüyor. Buna ek olarak akıllı telefonlara yüklenen yazılım konuşmaları analiz ediyor ve çiftlerin yerini GPS üzerinden denetliyor. Yapay zeka daha sonra tespit ettiğini düşündüğü kavgaları deneklerden onaylamasını istiyor.



Bütün bu işlemlerin sonunda şu ana kadar yapılan denemelerdeki problem tespitinin doğruluğu yaklaşık yüzde 80 oranında olduğu belirtiliyor.