Kavaklı Öğrencilerine Mesleki İnovasyon ve Kariyer Planlaması Anlatıldı

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencilerine mesleki inovasyon ve kariyer planlaması anlatıldı.



Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencilerine 2017 ÖSYS öncesinde meslek seçimi üzerine Danışman Psikolog Süleyman Çokay tarafından Şirince Nesin Matematik Köyünde seminer verildi.Seminerde Çokay"Kariyer planlamasının birinci adımı, bireyin kendisini tanıması ve ilgi, yetenekleri doğrultusunda bir mesleki alanı belirlemesidir. Seçilen bu alanın devamında yurt dışı bağlantıları, kendini yenileme gibi önemli ayrıntılarda vardır. Seçimlerinizi sadece aldığınız LYS sonuçlarına göre yapmamalısınız. Unutmayalım ki insanlar sevdikleri işleri yaptıklarında bir gün bile işe gitmiş sayılmaz" dedi.



Seminerin ikinci bölümünde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Türkiye'de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı" konulu araştırma özetlendi. Araştırma projesinin ilk safhasında geliştirilen Mesleki İtibar Skalası ile mesleklerin toplumdaki itibarı sıralandı. - AYDIN