Kavak'ta "Yöresel Yemek Yarışması"

Kavak'ta Halk Eğitim Merkezi ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi işbirliğinde "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.



Kavak Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan 10 kişi keşkek, sarma, madımak ve mısır çorbası ile kızılcık ve vişne kompostosu yaptı.



Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İlknur Akça başkanlığında oluşturulan 4 kişilik jürinin değerlendirmesinin ardından Şükran Sökmen birinci, Gülcan Noyan ikinci, Beyhan Bağcı da üçüncü oldu.



Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.



Kaymakam Hasan Gökpınar, tüm katılımcıları tebrik ederek, "Tüm yemekler çok güzel ve lezzetli. Bana göre derecelendirme yapmak çok zor ama her şeyin bir birincisi, bir ikincisi olacak." dedi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven de yarışmanın bu yıl ilkini düzenlediklerini belirterek, "Yemek kültürünün genişletilmesi amacıyla yöresel yemek yarışması düzenledik. Bundan sonra her yıl bunu sürdüreceğiz." dedi.



Yarışmaya Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Şeref Çınar katıldı.