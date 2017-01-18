Kavak'ta Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kavak'tan umreye gidecek yolcular törenle uğurlandı.



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, Kayaköy Mahallesi Camisi önünde düzenlenen uğurlamada, umreye gideceklerin kutsal toprakları görme şansı bulacağını söyledi.



Umreye gideceklerden Türk milleti ve vatanları ile birlik ve beraberlik için dua etmelerini isteyen İçli, "Allah yapacağınız ibadetleri, dualarınızı kabul eylesin. Yolunuzu açık etsin." dedi.



Umreye gidecek 23 kişi, helallik alınmasının ardından yola çıktı. Umre yolcularının Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan gideceği ve kutsal topraklarda 21 gün kalacağı öğrenildi.