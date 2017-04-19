Kavak'ta Umre Adaylarına Uğurlama Töreni

Kavak ilçesinde, umreye gidecek 29 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.



Kavak İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'nda gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl ikincisi oluşturulan kafilede 16'sı bayan olmak üzere 29 kişinin bulunduğunu belirterek, kutsal topraklarda 24 gün kalınacağını söyledi.



Merkez Yörgüç Paşa Camisi din görevlisi Muhittin Düzenli'nin kafilede görevlendirildiğini bildiren Karaca, "Rabbimizin evine gidiyorsunuz. Orada kalacağınız günleri çok iyi değerlendiriniz. Dua etmek sünnettir. Memleketimizin, milletimizin duaya ihtiyacı var. Vatanımız, milletimiz ve İslam alemi için dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu.



Kuyular Camisi din görevlisi Emrullah Aygün'ün Kur'an okuması ve ilahilerin seslendirilmesinin ardından umreye gidecekler yola çıktı.



Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, Emniyet Müdürü Vekili Şeref Çınar, din görevlileri ile umreye gideceklerle yakınları katıldı.