Kavak'ta Öğrenciler Yararına Kermes

Kavak ilçesinde, öğrenci yurtlarında kalan ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.



Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'ndeki sebze pazarındaki kermesin açılışına Kavak Kaymakamı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yangöz ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Gökpınar, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kermesler vatandaşlarda yardımlaşma kültürüne vesile oluyor. Bu tür etkinliklere elimizden geldiği kadarınca destek olmamız ve katılmamız gerekmektedir." dedi.



Kavak Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Deneği Müdür Yardımcısı Ahmet Aydınlı ise, kermesten elde edilecek gelirin muhtaç öğrenciler için harcanacağını söyledi.



Gıda, giyim, ayakkabı, halı, el işi ürünleri ve mobilyanın satışa sunulduğu kermes, 10 gün açık kalacak.