Kavak'ta Kene Isırmasına Karşı Uyarı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi İsa Şimşek, kene ısırmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Başhekim Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavak ilçesinin kene yönünden riskli bölgeler arasında bulunduğunu söyledi.



Nisan ayı başından itibaren kene ısırma olayları görülebildiğine dikkat çeken Şimşek, "İlçemizde kene ısırma olayları 1 Nisan ile 1 Ekim arasında görülmektedir. Kene ısırmasından kaynaklanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğundan vatandaşlarımızın tedbirli davranması gerekir." dedi.



Hayvan otlatan, arazide çalışan veya piknik yapan kişilerin tedbirli davranması gerektiğini vurgulayan Şimşek, oturulacak yere açık renkli örtü serilmesi, riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması veya çizme giymeye özen gösterilmesi gibi önlemler alınabileceğini anlattı.



Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve giysinin kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Şimşek, kulak arkası, ense, saç dipleri de dahil olmak üzere kene olup olmadığının kontrol edilmesinin önemine işaret etti.



Vücuda tutunan kenenin çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılmasını, çıkartılamaması halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirten Aydın, "Vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden herhangi birinin görülmesi halinde zaman geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir." diye konuştu.



Şimşek, nisan ayının ilk 20 gününde kene ısırması nedeniyle 7 kişinin hastanelerine başvurduğunu kaydetti.