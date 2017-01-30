Kavak'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Kavak Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.



Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kar ve buzlanma nedeniyle olumsuzluk yaşamaması için çalışma yaptıklarını söyledi.



Kış öncesinde eğitim verilen kar ve buzla mücadele ekiplerinin bu dönemde 24 saat mesai yaparak halka hizmet verdiğini dile getiren Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:



"Kar yağışı ilçemizde etkili oluyor. Soğuklar nedeniyle de yollarda buzlanma oluşmakta. Vatandaşlarımızın ve araç sürücülerimizin olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz cadde, yol ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzla mücadele çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarımız yollardaki buzlar çözülünceye kadar devam edecek."