Kavak'ta "Karayollarında Ulaşım ve Yapılandırma" Konferansı

Kavak'ta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Karayollarında Ulaşım ve Yapılandırma" konferansı düzenlendi.



Kavak MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, MYO Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Menek, konferansın özellikle harita ve inşaat bölümü öğrencilerini yakından ilgilendirdiğine işaret etti.



Karayolları Ulaşım Etütleri Şube Müdürlüğü Teknik Personeli Mehmet Çuğu, yaptığı sunumda, öğrenmede, yetişmede tatbikatın önemli olduğunu vurguladı.



Karayollarının kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi veren Çuğu, öğrencilere, "Her şey okumakla bitmiyor. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde görerek, okulda öğrendiğiniz bilgilerle birlikte birleştiriniz. Ancak bu şekilde kendinizi geliştirirsiniz." tavsiyesinde bulundu.



Çuğu, daha sonra ulaşım etütleri başlığı altında, Karayollarında yapılan, trafik akım sayımları, yük ve ağırlık etütleri, başlangıç son etütleri, hız ve seyahat süresi etütleri, trafik kaza etütleri, trafik tahminleri ve Karayolları trafik istatistikleri hakkında bilgi verdi.



Konferans öğrenciler tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.