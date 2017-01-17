Kavak'ta Halk ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kavak ilçesinde kaymakamlık halk ve asayiş toplantısı düzenledi.



Kaymakam Hasan Gökpınar, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantının, periyodik ve genişletilmiş olarak her ay yapılacağını söyledi.



Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyleyen Gökpınar, "Türkiye'miz zor durumdan geçiyor. Ufak tefek işlerle uğraşmayı bırakalım. Türkiye'mizin, vatanımızın, çocuklarımızın geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Devletimiz güçlü, karşılaştığı her olumsuzluğun üstesinden gelir. Devletimize sahip çıkalım. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi." dedi.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Turgay Asi ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Akdoğan da çalışmaları ve asayiş durumu hakkında bilgi vererek, asayişi olumsuz etkileyebilecek olayların vakit geçirilmeden güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi.



Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Necmi Köksal da mahalle muhtarlarının kendisine ilettiği sorunları anlattı.



Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.