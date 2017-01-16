Kavak'ta Camilere Engelli Rampası

Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, engelli vatandaşların camiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla camilere engelli rampası yapılacağını bildirdi.



Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlar için Merkez Tarihi Yörgüç Paşa Camisi'ne rampa yapıldığını belirtti.



İlçe genelinde girişi merdivenli olan tüm camilere engelli vatandaşlar için rampa yapacaklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:



"Engelli vatandaşlarımızın merdivenli camilere ulaşmada güçlük çektiğini gördüm. Elbette o vatandaşlarımız isteyerek engelli olmadı. Bizler de birer engelli adayıyız. Sağlıklı insanlar gibi engelli vatandaşlarımızın da camide rahat bir şekilde ibadet yapma hakkı var. İşte bu anlamda engelli vatandaşlarımız için camilerimize rampa yapmayı uygun gördük.İlçemiz genelinde girişi merdivenli olan tüm camilerimize rampa yapacağız."