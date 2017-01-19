Kavak'ta Asayiş

Kavak ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Turgay Asi'nin de katıldığı uygulamada, Samsun-Ankara karayolunun Çakallı mevkisinde araçlarda sürücü ve vatandaşların kimlik sorgusu, bagaj kontrolü yapıldı. Bagaj kontrolünde narkotik dedektör köpeği ile bomba arama köpeği kullanıldı.



Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ve Bölge Trafik ekipleri işbirliğinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Asayiş uygulamalarının devam edeceği bildirildi.