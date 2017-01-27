Kavak: "Rus Medyası Türk Narenciyesini Tanıtmaya Devam Etti"

Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kavak, Türk ve Rus halkı arasındaki dostane ilişkilerin düşürülen savaş uçağının ardından sağlam temeller üzerine kurulu dostluğu bozmadığını söyledi.



Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Hatay'ın Defne ilçesi Boğaziçi Otel'de Türk ve Rus gazetecilerle bir araya geldi.



Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, gerçekleşen toplantıda, Rusya'dan gelen misafirlerle dünyanın hoşgörü başkentinde birlikte olmaktan zevk duyduğunu söyledi.



Kavak, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Rus ve Türk halkı arasındaki dostane ilişkiler o kadar sağlam temeller üzerine oturmuş ki yaşanan bu üzücü olay çok kısa sürede daha huzurlu, sağlıklı, sağlam ve istikrarlı bir atmosfere bıraktı. Rus medyasına yürekten teşekkür etmek istiyorum. En zor günlerde bile Rus basını Türkiye ve Rusya arasında gerilen ilişkilerinin düzelmesi noktasında bizi hiç yalnız bırakmadılar. O günlerde bile Türk narenciyesinin tanıtımını büyük bir cesaretle kendi medyalarında tanıtmaya devam ettiler. Bu davranışlarıyla Türk halkına sevgi ve vefa dolu olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bugün burada Türk narenciyesinin tanıtımı noktasında bir araya geldik ve narenciye tanıtım kampanyalarımızı birlikte yürütüyoruz" dedi.



Gazeteci Marina Anikeeviç, Rus gazeteciler adına konuşarak Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.



Gerçekleşen toplantı sonucunda Gazeteci Marina Anikeeviç, Ali Kavak'a duvar saati hediye etti. - HATAY