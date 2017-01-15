Kavak Otogarı'nın Adı Değiştirildi

Kavak Otogarı'nın adı "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı" olarak değiştirildi.



Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak Otogarı isminin "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı" olarak değiştirildiğini belirtti.



15 Temmuz gecesi milletin vatanına sahip çıktığını dile getiren Sarıcaoğlu, "FETÖ'nün 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirdiği darbe girişimi vatanını seven asker, polis ve vatandaşlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Kavak Otogarı adının "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı" olarak değiştirilmekle 15 Temmuz'da ülkesi, milleti, vatanı ve bayrağı için şehit düşen polis, asker ve vatandaşlarımız burada ölümsüzleştirildi." ifadelerini kullandı.