Kavak Milli Eğitim Müdürlüğünün Hizmet Yeri Değişti

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni hizmet yerine taşındı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yangöz, AA muhabirine, hükümet konağında toplam 70 metrekare alandaki bürolarda hizmet vermeye çalıştıklarını ancak bu yerin yeterli gelmediğini söyledi.



Bu nedenle bu eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının üçüncü katına taşındıklarını belirten Yangöz, "Hükümet konağımızda hizmet verdiğimiz yer ihtiyacımızı karşılamıyordu. Zorunlu olarak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin boş olan üçüncü katına taşındık. Buradaki bürolarımızın toplam alanı 210 metrekare." dedi.



Yangöz, yeni hizmet yerlerinin daha geniş olmasıyla hizmetlerini de daha iyi verebileceklerini kaydetti.