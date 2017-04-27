Kavak Kaymakamlığı Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kavak Kaymakamlığı Hatıra Ormanı oluşturmak için Ahırlı Mahallesi'ne 8 bin çam fidanı dikildi.



Köybaşı mevkisinde 8 hektar arazideki fidan dikimine, Kaymakam Hasan Gökpınar, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Ergin, Emniyet Müdürü Vekili Şeref Çınar, Müftü Abdullah Karaca, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yangöz, daire amirleri, Orman İşletme Şefleri Aytaç Yılmaz ve Haktan Acun, kamu ve din görevlileri ile orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı.



Katılımcılar 8 bin çam fidanını toprakla buluşturduktan sonra fidanlara can suyu verdi.



Kaymakam Gökpınar, Kavak'tan önce görevli bulunduğu iki ilçede de Kaymakamlık Hatıra Ormanı kurduğunu söyledi.



Hatıra ormanı oluşturulmasında yer temini ile en büyük katkıyı sağlayan Kavak ve Boğaziçi Orman İşletme Şefliklerine teşekkür eden Gökpınar, "Sağ olsun Kavak ve Boğaziçi Orman İşletme Şeflikleri, bize Kaymakamlık Hatıra Ormanı oluşturmak için arazi tahsis ettiler. Bugün burada 8 hektarlık alanda yaklaşık 8 bin fidanı toprakla buluşturduk. Peygamber Efendimiz hadisinde 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' der. Biz de bu mantıktan hareketle fidanlarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah gölgesinde serinleyenler bize dua ederse öteki dünyada biz de bundan yararlanırız diye düşünüyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.