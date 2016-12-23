Kavak Hem'den "Sürü Yönetimi Elemanı" Kursu

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce "sürü yönetimi elemanı" kursu açıldı.



Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven, AA muhabirine, açtıkları kursun ilçedeki hayvan kalite ve geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



İlçedeki küçükbaş hayvanların bakım ve beslenme durumunu dikkate alarak açılan kursa 23 kişinin katıldığını bildiren Tanrıöven, "Kursta Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde görevli ziraat mühendisi Oğuz Fatih Ergün görevlendirildi. 120 saat sürecek kurs sonunda sınav yapacağız. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak. Talep gelmesi halinde ikinci kursu açmayı planlıyoruz." dedi.



Kurs öğreticisi Ergün de kursta sürü yönetimi, küçükbaş hayvanların bakımı, beslenme hastalıkları, barınak ortamı, ıslah, güvenlik gibi konularda bilgi verdiklerini aktardı.